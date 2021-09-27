Псковский театр опубликовал первый выпуск видеодневника XXVIII Пушкинского театрального фестиваля

14:29, 27 сентября 2021, ПАИ

В сентябре в Пскове стартовал XXVIII Пушкинский театральный фестиваль, который в этом году разделен на две части. Псковский драмтеатр выпустил первый видеодневник фестиваля, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

С 2 по 12 сентября в программу вошли спектакли приглашенных театров, которые игрались в городском пространстве, – «Блаженная Ксения. История любви» (Александринский театр, Санкт-Петербург) в Псковском кремле и «Я шагаю по Москве» («Невидимый театр», Санкт-Петербург) во дворе театра. Псковский театр драмы представил зрителям два новых спектакля – спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» (режиссер – Дмитрий Месхиев) и спектакль «Смерть Тарелкина» (режиссер – Хуго Эрикссен). В галерее «ЦЕХ» открылась выставка главного художника театра, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус».

Главным событием сентябрьской программы стал уникальный показ спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви», давший старт фестивалю на вечевой площади Псковского кремля.

Второй этап Пушкинского театрального фестиваля запланирован на декабрь. Предполагается, что свои спектакли на сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска и других городов.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.