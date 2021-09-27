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Общество

Порядок выплаты детских пособий изменится в России с 1 октября

С 1 октября в России изменится порядок выплаты пособий для семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка. Получить детские пособия можно будет лишь на карту «Мир» или наличными, пишет РИА Новости.

Россияне, которые не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счёт, к которому не привязана карта. Изменения коснутся тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем, и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.

В Минтруде ранее сообщили, что карта «Мир» требуется для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учёт, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребёнком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплат от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

Пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, получить на почте нельзя, а единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.

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