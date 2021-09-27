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Сотрудница радиозавода «Плескава» получит вакантный мандат Псковской гордумы

Начальник по управлению имуществом Псковского завода радиодеталей «Плескава» Валентина Александрова получит вакантный мандат депутата Псковской городской Думы. Такое решение приняли в региональном отделении партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщил руководитель реготделения партии Олег Брячак, пишет газета «Псковская правда».

«Мы долго думали, взвешивали, кому передать мандат. У нас в партии есть давние соратники, и Валентина одна из них. Она прошла с нами все выборы и зарекомендовала себя», - заявил Брячак, добавив, что вторым претендентом на мандат был Юрий Сергеев, отвечающий в региональном отделении партии за работу со старшим поколением. «Юрию Анатольевичу уже за 80 лет, и он отказался по состоянию здоровья», - пояснил лидер псковских справедливороссов. Валентина Александрова и Юрий Сергеев, по мнению Брячака, вносят равный вклад в работу партии.

На прошлой неделе Олег Брячак написал заявление о сложении полномочий депутата Псковской городской Думы. Он уже не появится на сессии 28 сентября.

Валентина Александрова родилась 20 марта 1970 года в посёлке Кунья Псковской области, окончила Псковский государственный педагогический институт. В разные годы работала учителем истории в Слепневской восьмилетней школе Куньинского района и в СПТУ №23 города Пскова.

С 2002 по 2010 была индивидуальным предпринимателем, с 2011 года трудится на радиозаводе.

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