Женщина попала в больницу из-за столкновения Renault и «Лады»
Столкновение произошло на улице Инженерной, 90В в Пскове. Водитель Renault Logan остановился для поворота налево, в то время как водитель автомобиля «Лада Гранта» въехал сзади в иномарку. После этого автомашина «Рено» выехала на встречную полосу на обочину, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Как сообщили с места происшествия, вместе с водителем «Рено» на заднем сиденье была женщина, которая пострадала во время ДТП.
Пострадавшую госпитализировали.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и скорой помощи, обстоятельства произошедшего выясняются.
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