Женщина попала в больницу из-за столкновения Renault и «Лады»

17:01, 27 сентября 2021, ПАИ

Столкновение произошло на улице Инженерной, 90В в Пскове. Водитель Renault Logan остановился для поворота налево, в то время как водитель автомобиля «Лада Гранта» въехал сзади в иномарку. После этого автомашина «Рено» выехала на встречную полосу на обочину, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Как сообщили с места происшествия, вместе с водителем «Рено» на заднем сиденье была женщина, которая пострадала во время ДТП.

Пострадавшую госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и скорой помощи, обстоятельства произошедшего выясняются.