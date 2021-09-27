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Общество

Женщина попала в больницу из-за столкновения Renault и «Лады»

Столкновение произошло на улице Инженерной, 90В в Пскове. Водитель Renault Logan остановился для поворота налево, в то время как водитель автомобиля «Лада Гранта» въехал сзади в иномарку. После этого автомашина «Рено» выехала на встречную полосу на обочину, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

 

Как сообщили с места происшествия, вместе с водителем «Рено» на заднем сиденье была женщина, которая пострадала во время ДТП.

Пострадавшую госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и скорой помощи, обстоятельства произошедшего выясняются.

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