В Доме губернатора в Пскове расположится библиотека имени Каверина

17:35, 27 сентября 2021, ПАИ



Фото: Комитет по охране ОКС Псковской области



Фото: Комитет по охране ОКС Псковской области



Фото: Комитет по охране ОКС Псковской области



Фото: Комитет по охране ОКС Псковской области



Фото: Комитет по охране ОКС Псковской области



Фото: Комитет по охране ОКС Псковской области



Фото: Комитет по охране ОКС Псковской области













В Пскове состоялась приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом губернатора» XIX века, расположенного на Октябрьском проспекте, 7а. В здании расположится Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, сообщается на странице комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Заказчиком выступает Министерство культуры Российской Федерации. Проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия комитет рассмотел и согласовал.

Компания-подрядчик «РДС» начала ремонтные работы в октябре 2019 года. В комитете рассказали, что в рамках реставрационных работ «проделали большую и кропотливую работу». На объекте демонтировали полы для прокладки трубопроводов, установили фундаменты над конструкцией зимнего сада, лестницы, перекрытия над первым и вторым этажами, отремонтировали элементы бельведера, а также отреставрировали фасады.

Все работы выполнены в установленные сроки с надлежащим качеством и 24 сентября 2021 года приняты приемочной комиссией, отметили в комитете.