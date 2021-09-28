Любимый фешен: випы рассказали о своих предпочтениях в одежде

14:20, 28 сентября 2021, ПАИ

Классический костюм с бабочкой или спортивки с кроссовками, женственные платья, бусы, каблуки или удобный оверсайз, джинсы и плоская подошва – о вкусах в современном мире не спорят. ВИП-гости медиацентра Псковского агентства информации рассказали, какой одежде отдают предпочтение в повседневной жизни, а какую вынуждены носить из-за специфики своей работы.

Директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов:

- Предпочитаю свободный стиль. К сожалению, положение обязывает и половину своего рабочего времени приходится носить одежду классического стиля, галстук. В принципе, меня это напрягает. Мне нравится свободный стиль – рубашка, свитер, джемпер, джинсы. Обувь – туфли, на спортивную обувь не перехожу. Костюмы себе выбираю под чутким присмотром. Выбираю то, что мне нравится, а потом начальник штаба определяет, что мне должно нравиться! Мне нравятся классические – пиджак и брюки. Когда фигура позволяла, пробовал экспериментировать: носить бабочки, жилетки.

Победитель велогонки мира, мастер спорта международного класса Юрий Захаров:

- Я не стремлюсь к тому, чтобы выглядеть как Ален Делон. Поскольку люблю с инструментом работать (пила, рубанок), у меня рабочая одежда. Не комбинезон, а спортивная одежда: в ней легко нагнуться, что-то сделать. В спортивной одежде мне легко, удобно.

У меня есть настоящий хороший велосипед, есть настоящая форма, я выезжаю на порховскую дорогу на велосипеде, там машин мало, и получаю удовольствие. Это специальная велоформа: велотрусы, рубашка с карманами. Обувь мне особенно сейчас нравится – автоматические педали, то есть вставляешь ногу, и она защёлкивается. Раньше мы как? – ремешками пользовались. Одежду мне жена покупает… Как купили – так и не носится эта одежда! Только спортивных штанов не набраться! Потом покупаем с женой вместе. Спортивных штанов много в запасе и много «использованных».

Директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров:

- Так как у меня руководящая работа, приходится использовать официальную офисную одежду. В основном это рубашка, штаны, костюм – когда официальное мероприятие. Галстук несильно нравится носить, но приходится. В выходные, когда в город куда-то выходишь, – стараешься одеваться так, чтобы не быть в спортивных штанах. Джинсы… По погоде… Даже если мы куда-то едем на мероприятие, с дочкой, мы не сидим, мы постоянно двигаемся – одежда должна быть удобной.

Одежду я себе покупаю сам. В интернете делал покупки в период, когда магазины не работали. Конечно, не всегда удобно – сталкивались, что напишут один размер, потом приходится всё менять. Не так удобно. По старинке – придёшь, возьмёшь, потрогаешь, померяешь.

Хранитель Анастасиевской часовни Татьяна Николаева:

- Так как в обычной жизни я мама двух маленьких детей, то предпочитаю удобную одежду. В основном джинсы и что-нибудь, что не жалко запачкать, порвать. На работе я предпочитаю офисный стиль, я его, в принципе, люблю тоже. Удобнее всего мне в джинсах, кроссовках и куртке. Что касается офисного стиля, больше люблю брюки и почти не ношу каблуки. Очень ноги устают в них, люблю удобную обувь и одежду. Одежду себе покупаю, когда есть время, но это бывает редко. Ходить по магазинам – это очень долго, но когда очень надо – я собираюсь с духом и иду.

Директор общественного Музея имени Н. Рериха Наталья Черкашина:

- С возрастом фигура меняется, и меняется очень быстро, одежду приходится тоже менять, размер одежды. Приобретаю, когда иду на работу или даже на какое-то мероприятие, благо магазинов много. Ну и, конечно, не только тогда, когда есть время, но и когда есть возможность, особенно когда хочется приобрести что-то эффектное. Мне нравятся платья, туфли на каблуках, нравится женственный стиль, но сейчас я не могу себе его позволить. У меня были платья, украшения, но я предпочла это оставить, потому что оно мне в течение дня не совсем подходит, а переодеваться в каком-то определённом помещении я не хочу. Я предпочла сегодня вот такой стиль – оверсайз – удобный и свободный.

Чаще ношу брюки без каблуков, куртку. Работа в музее сделала мою одежду более скромной, я стала одеваться так, чтобы меньше выбиваться из общей массы. Раньше в молодости, когда ещё училась, хотелось яркого, модного, необычного, чтоб такого ни у кого не было, даже шила специально на заказ платья и костюмы. Сейчас – нет, сейчас это ушло. Возможно, общение с произведениями искусства, вот с этой красотой, как-то даёт какую-то внутреннюю наполняемость, и мне не надо уже «украшаться». Я вот так для себя определила.

Президент Благотворительного фонда имени Е. Рерих Павел Журавихин:

- По ходу моей работы мне приходится вести большое количество переговоров, поэтому мой стиль, и это близко моей душе, – всё-таки классика. Бессмертная классика. Костюм, обязательно туфли на каблуке. Я люблю хорошую обувь, потому что приходится много ходить.

Костюмы – это и тройки, и двойки, и жилетки на работе часто носил, очень люблю их. Но когда есть возможность расслабиться, я с большим удовольствием надеваю комфортную обувь – кроссовки, джинсы – они мне всё-таки по духу ближе.

Начальник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Таисия Круглова:

- Большую часть своей жизни я предпочитала юбки, платья и туфли на каблуках. Но место работы внесло определённые коррективы, у меня отдел хранения монументальной живописи, а это значит – памятники. Это нужно в течение рабочего времени и на крышу залезть, и на чердак, или в подвал, поэтому на работу я чаще всего хожу в брюках. Хотя, если есть возможность, стараюсь вернуться к женственности. В основном это какие-то мероприятия, где хочется выглядеть хорошо. Считаю, что одежды и обуви должно быть много. Если у меня будет 5-10 пар, например, летней обуви, то я на сезон готова. С одеждой точно так же. Юбки, свитера, в последнее время люблю трикотаж и также предпочитаю, чтобы одежды было много и не одного вида, чтобы можно было выбрать под настроение, под ситуацию. У меня шкафы битком.

Одежду нужно мерить, посмотреть, почувствовать. Вот я приехала из отпуска, две недели всего прошло, но уже купила две пары обуви. Я не шопоголик, просто у меня это случайно получается. Одежда и обувь должна быть комфортна и удобна. Обувь обязательно такая, чтоб можно было спокойно ходить пешком – на работу и с работы.

Художник-дизайнер Наталья Мякота:

- У меня всё очень просто. С детства была нелюбовь к платьям, к юбкам. Сразу брюки, и это однозначно. Даже когда мама мне надевала школьную форму, я закрывала дверь, переодевалась и убегала. Любила играть с мальчишками в войнушку, в футбол, в хоккей – это мой стиль. При этом не любила спортивные трико. Вот брючки, штанишки, футболочки, рубашечки. Выбирала при этом всё стильное. Я родилась на севере, но мы всегда куда-то ездили – на юг, в Москву, в Питер, ходили в большие магазины, мы с мамой выбирали модные штучки. Если брючки – то обязательно в полосочку, в клеточку и разных цветов. Это так у меня и осталось. Мне свободно, комфортно и в то же время с какой-то изюминкой. Обувь – обожаю ботиночки, кроссовки реже. Хожу пешком, но уже реже. Я бабушка пяти внуков. Всю жизнь занимаюсь спортом – походы, байдарки, горы, поэтому осталась любовь к свободному и комфортному стилю. Сейчас мне по душе оверсайз, я очень рада, когда это в тренде. Обуви я люблю, когда побольше. Каблук – нет, никогда.

Начальник отдела по спортивной работе комитета по спорту Псковской области Елена Деркачёва:

- Предпочитаю удобную одежду и удобную обувь. Джинсы, брюки, кроссовки, обувь без каблука и что-то такое, чтобы было удобно себя ощущать в любую погоду. Но получается так, что я за рулём, у меня маленькая нога и мне нужен каблук. На работе нужно соответствовать должности и одеваться в более строгое. Любимую одежду ношу только дома или по выходным. Когда появляется свободное время, стараюсь себе что-то купить в магазине.

Заместитель начальника отдела по спортивной подготовке комитета по спорту Псковской области Наталья Зеленкова:

- Я люблю классику и спортивный стиль одежды на протяжении всей жизни. Чаще всего ношу классику (брюки, юбки, костюм, всё сдержанное), а в выходной день – спортивную одежду. Если есть настроение – иду и покупаю одежду, если нет – могу и в течение полугода ничего не купить. Чаще начала заказывать в интернете, но всё же стандартный вариант мне нравится больше.

Главный судья соревнований, директор спортивной школы «Надежда» Сергей Кравченко:

- Моё дневное рабочее время в большей степени связано со спортом, поэтому предпочитаю спортивный стиль одежды. Это спортивные костюмы, кроссовки. Предпочитаю ходить только в спортивные магазины, потому что меня больше интересует спортивная одежда. У меня очень много спортивных костюмов, есть даже такие, которые лет 10 лежат нераспечатанные. На праздник или торжество есть костюмы, но моя душа лежит больше к спортивной одежде, нежели к классике. Да, приходится классику надевать, но люблю спорт. Спортивная одежда по времени года есть разная. Зимняя – утеплённая. Летняя – лёгкая.

В последнее время нравятся кроссовки Asics, при выборе костюмов на бренды не смотрю, беру, на которые «глаз упадёт». Последний костюм я покупал у своих знакомых в олимпийском стиле, как ходит наша сборная команда.

Актриса Псковского театра кукол Юлия Зубрилина:

- Я люблю свободный стиль одежды – джинсы и толстовки, чтобы было удобно. По жизни могу себе ни в чём не отказывать и даже на работу ношу то, что хочу. Я одеваюсь как тинейджер. Покупаю одежду по желанию. Платья и юбки не очень люблю, и каблуки я практически не ношу, обувь предпочитаю удобную.

Художественный руководитель Псковского театра кукол Александр Заболотный:

- Классическую одежду я не люблю. Классический костюм не для меня, его только в гроб. Предпочитаю свободный свитер, свободную рубашку, джинсы. Удобно, практично. Костюмы мне не приходится носить, потому что меня не заставишь.

Директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб:

- В одежде я люблю две вещи – бусы и каблуки. Это классика, и я ношу её всегда, потому что свою трудовую деятельность начинала в школе, когда нужно было одеваться достаточно строго, и всю остальную жизнь я работаю в театре кукол. Люблю классическую одежду и в принципе её и ношу – классика и женственность.

Все истории рубрики читайте в сюжете.