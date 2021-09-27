Псковичи получили в почтовые ящики незаконную рекламу

19:00, 27 сентября 2021, ПАИ

В соцсетях появились жалобы псковичей на то, что в их почтовых ящиках оказались листовки от некой компании «Водоучет» с предложением провести поверку приборов учета в многоквартирных домах. Такое же заявление поступило в адрес УФАС по Псковской области, сообщили ПАИ в антимонопольном ведомстве

Распространители листовки ссылаются на 102-ФЗ и Постановление Правительства, согласно которым индивидуальные приборы учёта воды должны в течение 10 дней пройти обязательную метрологическую поверку и быть заменены в случае необходимости. В противном случае, дальнейшее начисление платы за потребление воды будет происходить по нормативам.

Услуги замены приборов, также, кстати, оказывает данная организация.

Нужно отметить, что необходимость проведения поверки зависит от сроков, указанных в паспорте каждого счетчика. Кроме того, эта информация доводится до абонентов Горводоканалом в квитанциях перед окончанием поверочного интервала. Только собственник или наниматель жилого помещения принимает решение о замене или поверке приборов учета и самостоятельно выбирает того, кто окажет эти услуги.

Было установлено, что листовки, по внешнему виду напоминающие квитанции на оплату коммунальных услуг, получили жители нескольких районов Пскова.

Псковское УФАС начало проверку по факту распространения листовок и соответствия информации законодательству о рекламе.

Распространенная информация подпадает под понятие «реклама», поскольку обладает всеми ее признаками: распространена в печатном виде (листовки-извещения) по почтовым ящикам многоквартирных домов в адрес неопределенного круга лиц, направлена на привлечение внимания к организации, а также к рекламируемой услуге – поверке приборов учета водоснабжения.

Согласно статье 5 ФЗ о рекламе, реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы, считается незаконной.

«В случаях, когда мы сталкиваемся с распространением листовок, не всегда бывает просто установить рекламораспространителя - то есть лицо, которое положило листовку в почтовый ящик. Но мы будем выяснять, кто выступил рекламодателем и составил этот рекламный текст. И затем установим, имело ли это лицо законное право рекламировать свои услуги и не вводятся ли в заблуждение жители, получая информацию о том, что в течение 10 дней им обязательно необходимо заказать поверку счётчиков в их квартирах», – прокомментировала Ольга Милонаец, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Псковской области.