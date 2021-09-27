Драма, хоррор, анимация: Неделя французского кино стартовала в ПсковГУ

19:10, 27 сентября 2021, ПАИ

27 сентября в Пскове начался фестиваль «Неделя французского кино», организованный ПсковГУ при поддержке Французского института при посольстве Франции в России. Об этом ПАИ сообщили в учебном заведении.

Драма, хоррор, анимация – в рамках фестиваля студенты увидят 10 картин на французском языке с субтитрами. Все они посвящены актуальным проблемам экологии и рекомендованы к просмотру Французским институтом. Уникальной возможностью увидеть фильмы в формате длинного и короткого метра бесплатно смогут воспользоваться порядка 300 студентов ПсковГУ.

«В этом году «Неделя французского кино» пройдет в университете уже в третий раз, – рассказала исполняющий обязанности заведующего кафедрой европейских языков и культур Оксана Богемова. – Основная цель фестиваля – популяризация французской культуры и привлечение внимания к французскому языку. Будущие преподаватели смогут использовать знания и умения, полученные в рамках фестиваля, на школьных и дополнительных занятиях с учащимися».

По традиции, в программу фестиваля включены мероприятия учебного, познавательного и развлекательного характера. Среди них – конкурс плакатов «Les bons gestes pour l'environnement», несколько мастерских, конкурс киноперевода. 1 октября состоится музыкально-литературная гостиная «Ив Монтан: актер и певец». В этот же день по результатам просмотра фильма «Ночь пластиковых пакетов» пройдет круглый стол «Полиэтиленовые пакеты как экологическая проблема».

Из новых форматов, появившихся на фестивале в этом году, – квиз «Comédie-Française», который пройдет онлайн. 30 сентября в течение дня в группе ВКонтакте будут публиковаться видеовопросы, посвященные французским комедиям. Победитель квиза получит в подарок сувениры от Французского института.

«Мы заинтересованы в том, чтобы традиции фестиваля сохранялись в университете и сотрудничество с Французским институтом при посольстве Франции в России продолжилось», – подчеркнула Оксана Богемова, добавив, что в планах организаторов – дальнейшее развитие партнерских отношений с Французским институтом при посольстве Франции в России.



Фестиваль «Неделя французского кино» пройдет с соблюдением всех эпидемиологических мер.

