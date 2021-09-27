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Студенты ПсковГУ разработали новый туристический маршрут «Псков XXI века»

Студенты ПсковГУ жителям региона подарили новый туристический маршрут. Фото пресс-службы ПсковГУ

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, студентки 3 курса Колледжа ПсковГУ направления «Туризм» Яна Кузьменкова, Рита Гусева и Екатерина Каркина подарили жителям региона новый туристический маршрут «Псков XXI века».

В рамках празднования Дня туризма девушки посетили Туристский информационный центр Псковской области и приняли участие в беспроигрышной лотерее. Студентки получили памятные подарки, а в ответ подарили организаторам мероприятия новый туристический маршрут.

«Мы не могли прийти с пустыми руками, поэтому подготовили для ТИЦ подарок. Актуальность нашего маршрута в том, что он включает в себя памятники современности, интересные любой возрастной категории. Кроме того, он является лёгким и быстрым для прохождения», – отмечают разработчики маршрута.

В структуру полуторачасового маршрута вошли такие значимые для показа объекты, как стела «Псков – город воинской славы», памятники княгине Ольге и реставратору Савве Ямщикову, инсталляция «Россия начинается здесь», арт-объекты «Зонт и чемодан» и «Я люблю Псков», а также скульптура «Псковский скобарь».

«Новый, современный и интересный маршрут – отличный подарок к празднику! – отметила менеджер ТИЦ, выпускница исторического факультета бакалавриата и магистранта 1 курса Евгения Михайлова. – Взаимодействие с университетом является важным для работы нашего туристского центра».

За последние пять лет Колледж ПсковГУ выпустил около 200 профессионалов по направлению «Туризм». Более 80% выпускников трудоустроилось данному направлению. В настоящее время 50 студентов Колледжа ПсковГУ проходят практическое обучение в традиционном формате в ведущих туристических агентствах, экскурсионных бюро, туристических фирмах и центрах региона. Студентки, разработавшие новый маршрут, с октября выйдут на непрерывную практику в Туристский информационный центр. Курировать их практику будет руководитель Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова.

«Туризм, безусловно, является одним из ключевых социально-экономических векторов развития Псковской области, – отметил директор Колледжа ПсковГУ Дмитрий Гринев. – Древний исторический и культурный центр Северо-Запада России, Псков сегодня – важнейшая артерия международного взаимодействия со странами Балтии и СНГ. Мы нуждаемся в молодых, амбициозных профессионалах, способных подхватить всё лучшее от опытных мастеров и привнести нечто новое на рынок туризма, в том числе в условиях цифровизации».

Работа студентов и выпускников Колледжа ПсковГУ по направлению «Туризм» востребована в отрасли, которая признана одним из важных драйверов экономики региона. Так, представители Колледжа ПсковГУ представляют Псковскую область в рамках рабочей группы проекта «Промышленный акселератор», который реализуется с целью развития промышленного туризма. В 2021 году по запросу комитета по туризму Псковской области студенты Колледжа ПсковГУ разработали авторскую экскурсию по теме «Самолва».

Напомним, Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.
 

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