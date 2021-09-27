Скейт-парк построят на острове Дятлинка в Великих Луках

21:21, 27 сентября 2021, ПАИ

На острове Дятлинка в Великих Луках построят скейт-парк. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Николай Козловский, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Глава напомнил, что идея строительства объекта обсуждается уже давно. В результате выбран проект с бетонным основанием, как наиболее долговечный для наших климатических условий.

«Когда определяли место будущего спортобъекта, прорабатывали несколько вариантов. В обсуждении дизайн-проектов парка принимали участие представители экстремальных видов спорта, которые внесли свои коррективы. В итоге самым оптимальным признан остров Дятлинка, который уже стал спортивным центром города», – сказал руководитель муниципалитета.

Николай Козловский также напомнил, что инициатива строительства скейт-парка поддержана губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.