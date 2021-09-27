Фотофакт. В Полистовском заповеднике появились новые арт-объекты
Новые арт-объекты появились в Полистовском заповеднике. Это бобровая хатка с двумя бобрами и большой лось. Фигуры искусно вырезаны из дерева и фотографически точно похожи на настоящих представителей фауны. Их автор – резчик по дереву Андрей Андреев из Локни. Теперь посетители заповедника смогут сфотографироваться на память рядом с новыми фигурами, сообщает паблик государственного заповедника.
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