«Яндекс.Поиск» станет основным поиском на российских гаджетах

23:00, 27 сентября 2021, ПАИ

«Яндекс.Поиск» станет предустановленным поисковиком на всех гаджетах, продаваемых в России. Об этом пишут «Ведомости».

Правительство утвердило поисковую систему «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в России гаджетах с 1 января 2022 г., следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Это значит, что у пользователя смартфона при заходе в браузер будет отображаться поисковая система от «Яндекса» по умолчанию, сейчас браузер Safari на устройствах Apple по умолчанию открывает поисковую систему Google. Помимо этого, с 2022 г. станут обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.