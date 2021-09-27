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Общество

«Яндекс.Поиск» станет основным поиском на российских гаджетах

Россияне станут пользоваться Яндекс поиском, даже если раньше этого не делали. Фото Вконтакте

«Яндекс.Поиск» станет предустановленным поисковиком на всех гаджетах, продаваемых в России. Об этом пишут «Ведомости».

Правительство утвердило поисковую систему «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в России гаджетах с 1 января 2022 г., следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 

Это значит, что у пользователя смартфона при заходе в браузер будет отображаться поисковая система от «Яндекса» по умолчанию, сейчас браузер Safari на устройствах Apple по умолчанию открывает поисковую систему Google. Помимо этого, с 2022 г. станут обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security. 

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