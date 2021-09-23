В Гдове и Гдовском районе в связи ремонтными работами ожидаются отключения электричества
Об отключения потребителей от электроэнергии в связи с ремонтными работами по Гдовскому району и городу Гдову в период с 27 сентября по 1 октября, сообщает газета «Гдовская заря».
- 27 сентября — д. Полна — расчистка Л-0,4 кВ.
- 28 сентября — д. Полна, д. Вейно — расчистка Л-0,4 кВ; д. Озера — замена трансформатора.
- 29 сентября — д. Лесная — установка опор; д. Дуброво — замена провода Л-0,4 кВ.
- 30 сентября — д. Партизанская, д. Кюровщина, д. Каменка — ТО ВЛ-0,4 кВ.
- 1 октября — д. Добручи — расчистка Л-0,4 кВ; д. Брод — установка опор.
Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.
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