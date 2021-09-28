Наблюдать за гусями советует сегодня народный календарь

07:00, 28 сентября 2021, ПАИ

28 сентября отмечается память святого Никиты Готфского, которого церковь почитает в лике великомученика, пишет calend.ru.

Никита Готфский жил в IV веке на берегах Дуная. Приняв крещение, он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников-готов. Он рьяно обличал в грехах правителя-язычника Атанариха, за что его арестовали и пытали. Язычники хотели вынудить христианина отречься от веры, но Никита был тверд. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не опалил тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

В этот день в деревнях начинался забой гусей. Дикие гуси в это же время улетали на юг, и охотники выходили на последний промысел. Главным блюдом в этот день был печеный гусь.

Гусем было принято угощать водяного, считая, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц. Ему отдавали лучшего гуся, предварительно отрубив птице голову. Так нужно было сделать для того, чтобы пропажу не обнаружил домовой, который охраняет домашнюю птицу и пересчитывает её по головам.

В этот день делали различные предсказания, наблюдая за полётом птиц. Если гуси летели высоко — это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде — будет тепло. Шутники говорили так: «Если гусь нос под крыло прячет — быть ранней зиме, а если гусь заговорил с тобой — знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил».

В это время убирали репу с грядок, обрезали у неё ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом. Этот овощ, который часто присутствовал на крестьянском столе, русские люди очень любили.