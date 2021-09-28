МЧС предупреждает псковичей о сильном тумане

07:43, 28 сентября 2021, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают о сильном тумане, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории региона ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Во время тумана водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Кроме того, целесообразно увеличить обычную дистанцию. Скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. Также следует избегать резких торможений.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.