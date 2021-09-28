МЧС предупреждает псковичей о сильном тумане
Жителей Псковской области предупреждают о сильном тумане, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории региона ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Во время тумана водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Кроме того, целесообразно увеличить обычную дистанцию. Скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. Также следует избегать резких торможений.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
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