Опера Псковской филармонии вошла в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин»
Опера «Евгений Онегин» Псковской филармонии вошла в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие», сообщается на официальном сайте национальной оперной премии «Онегин».
«Теперь просим вас держать кулачки за нас и нашу оперу «Евгений Онегин», которая была исполнена в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры», - сообщили в Instagram-аккаунте филармонии.
Напомним, постановка оперы «Евгений Онегин» на сцене Псковской филармонии открыла Дни пушкинской поэзии и русской культуры.
Победителей конкурса объявят 11 ноября на торжественной церемонии вручения VI Национальной оперной премии «Онегин» на исторической сцене Михайловского театра.
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