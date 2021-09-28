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Культура

Опера Псковской филармонии вошла в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин»

Опера «Евгений Онегин» Псковской филармонии вошла в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие», сообщается на официальном сайте национальной оперной премии «Онегин».

«Теперь просим вас держать кулачки за нас и нашу оперу «Евгений Онегин», которая была исполнена в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры», - сообщили в Instagram-аккаунте филармонии.

Напомним, постановка оперы «Евгений Онегин» на сцене Псковской филармонии открыла Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

Победителей конкурса объявят 11 ноября на торжественной церемонии вручения VI Национальной оперной премии «Онегин» на исторической сцене Михайловского театра.

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