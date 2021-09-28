Врачи рассказали о влиянии вакцинации от коронавируса на ЭКО

08:26, 28 сентября 2021, ПАИ

О влиянии вакцинации от коронавируса на экстракорпоральное оплодотворение рассказала заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин профессор Наталия Долгушина, пишет газета «Известия».

Она отметила, что при подготовке к процедуре ЭКО необоснованно откладывать вакцинацию. При этом целесообразно планировать беременность через 2-3 недели после введения второго компонента вакцины, когда у женщины сформируется полноценный иммунитет.

«Откладывать беременность на слишком долгий срок также необоснованно, так как противовирусный иммунитет может быть непродолжительным», — рассказала специалист.

Специалист добавила, что не стоит откладывать вакцинацию, мотивируя это тем, что она как-то повлияет на иммунологическую толерантность к беременности и снизит вероятность имплантации, и назвала эти версии «домыслами, лишенными научного подтверждения».