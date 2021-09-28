Путин поручил уменьшить число контрольных и проверочных работ в школах
Президент России Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах, пишет РИА Новости.
Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля. В документе говорится, что необходимо проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях.
Кроме того, школам следует обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.
Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям.
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