Пересадку донорских органов будут выполнять в 40 регионах России

08:59, 28 сентября 2021, ПАИ

В 2022 году операции по трансплантации будут выполнять медицинские центры в 40 регионах России, пишет газета «Известия» со ссылкой на главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Сергея Готье.

На сегодняшний день такие операции делают в 34 субъектах. В следующем году список пополнит Хабаровский край, Крым, Ярославская, Курская, Ивановская области и Севастополь.

«Наблюдается рост оказания трансплантологической помощи детскому контингенту. Следует предположить, что к концу 2021 года РФ приблизится к уровню оказания трансплантологической помощи 2019 года», — сообщил Сергей Готье.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году сократилось количество выполненных операций – 1960 (из них детям – 256). В регионах работает 62 центра трансплантации, два из которых открылись в Улан-Удэ и Владивостоке в разгар пандемии COVID-19.