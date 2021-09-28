За долг в 400 тысяч рублей по алиментам будут судить жительницу Порхова

09:42, 28 сентября 2021, ПАИ

В Порхове перед судом предстанет местная жительница за долги по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

В 2009 году женщину лишили через суд родительских прав в отношении 3 детей, при этом суд обязал ее уплачивать алименты на их содержание в размере 1/2 заработка. В итоге с детьми она не общается, их жизнью не интересуется, алименты ею не уплачиваются.

Несмотря на ее привлечение с 2010 года за неуплату алиментов к уголовной ответственности 7 раз и неоднократное разъяснение судебным приставом о недопустимости нарушения закона, она не изменила свой образ жизни. В настоящее время долг по алиментам составляет более 400 тыс. руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года.