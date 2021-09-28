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Елена Полонская поблагодарила Александра Братчикова за работу на посту главы администрации Пскова

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила Александра Братчикова за работу на посту главы администрации Пскова и пожелала ему дальнейших успехов уже в качестве депутата Псковского областного Собрания. Об этом с заседания 55-й сессии Псковской городской Думы 28 сентября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская отметила, что надеется на плодотворное сотрудничество с Александром Братчиковым и дальше. «При поддержке городской администрации нам удалось достичь немалого», - сказала она.

Кроме того, глава Пскова пожелала заместителю главы администрации города Борису Елкину успехов в должности. Она уверена, что его настойчивость и целеустремленность позволят «сделать многое на благо жителей города». Полонская считает, что Борис Елкин - хороший организатор и для Пскова большая удача получить такого руководителя.

Елена Полонская также поблагодарила депутатов Гордумы за работу в межсессионный период, за то, что не ушли в отпуска и взаимодействовали с избирателями, решали их проблемы.

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