Видеокарты и блоки питания пытались незаконно провезти через Псковскую область

10:49, 28 сентября 2021, ПАИ

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза комплектующих частей для компьютерной техники, сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» остановили автомобиль Opel, за рулём которого находился 30-летний житель Украины.

В ходе осмотра транспортного средства в багажном отделении автомобиля обнаружили пять видеокарт и два блока питания для компьютерной техники. Водитель пытался скрыть перевозимые комплектующие части и распределил их по багажному отделению своего автомобиля, прикрыв личными вещами.

Примерная стоимость выявленного товара составила около 400 тысяч рублей. Изъятая техника была передана сотрудникам таможни для проведения дальнейших проверочных и процессуальных мероприятий.