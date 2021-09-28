152 коробки белорусских сигарет были изъяты сотрудниками Псковской таможни

11:04, 28 сентября 2021, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни обнаружили на территории организации, занимающейся автомобильными перевозками, 152 безакцизных коробки табачной продукции, сообщил пресс-центр Псковской таможни.

Сотрудники компании формировали коробки с белорусскими сигаретами без акцизных марок Российской Федерации и готовили их к отправке на автомобилях. Сообщается, что получатели находились более чем в 20 регионах России.

76 тысяч пачек не доедут до своих получателей в Липецком, Курском, Волгоградском и других регионах Российской Федерации. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 3,8 миллиона рублей.

На данный момент проводят проверку по статье 171.1 УК РФ.