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Общество

10 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

В период с 20 по 26 сентября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 72 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 18 административных правонарушений, изъяли 10 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

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