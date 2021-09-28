С удовольствием помогаем продовольствием. Марафон «Корзина доброты» прошел в Пскове

11:46, 28 сентября 2021, ПАИ

Большой общегородской продовольственный марафон при участии компании X5 Group впервые прошел в Пскове.

В минувшую субботу с 10 до 18 часов в нем могли участвовать все желающие: для этого достаточно было купить продукты в магазинах сети «Пятерочка» и «Перекресток» и передать дежурившим там волонтерам Фонда продовольствия «Русь».

При входе в магазин покупателям выдавали листовки с приглашением поучаствовать в акции. На них – перечень продуктов с длительным сроком хранения, которые рекомендуют к покупке. Ничего сложного: покупаете себе килограмм макарон или пачку чая либо килограмм сахара или муки – купите на одну пачку больше и оставьте ее в корзине при выходе. В ответ – благодарность волонтера, улыбка и чувство, что вы сделали действительно доброе дело. Не зря говорят: подарки приятнее дарить, чем получать.

«Сегодня у всех нас праздник, - поделилась руководитель Псковского регионального отделения Фонда продовольствия «Русь» Алеся Михачева. – Ранее мы проводили подобные акции точечно, но сегодня задействованы все магазины сети «Пятерочка», а также магазин «Перекресток». Когда корзины волонтеров наполняются, собранное продовольствие отправляют на склад, где опять же силами волонтеров формируются наборы продуктов весом 5-6 кг и далее доставляются адресатам».

А это семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и одинокие пенсионеры. Обстоятельства у всех разные: отсутствие работы, необходимость лечения, одиночество. Но помощь оказывают всем, кто есть в списке нуждающихся. База благополучателей проекта сформирована с помощью регионального управления социальной защиты населения. Причем она постоянно обновляется.

Диана Кропотина, директор окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» по СЗФО, отметила, что в проекте приняли участие 180 добровольцев фонда и еще 56 сотрудников торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». «Посмотрите, как рады все участники, как замечательно, что люди обмениваются своим теплом. Благотворительность – это просто, быстро и удобно. Мы не собираем деньги, мы собираем продукты. Та доброта, которой люди делятся с другими людьми, это маленький ручеек, и все вместе они превращаются в огромную реку».

Покупатели довольно охотно складывали в корзину волонтеров продукты. «Почему бы и нет?», «Просто хочу помочь», «Добро нужно всем», «Это благое дело», – так они отвечали на вопрос, почему участвуют в акции.

Волонтеры поделились своими наблюдениями, отмечая, что псковичи помогают независимо от пола, возраста, социальной принадлежности: кто-то подвозил целую тележку продуктов, кто-то передавал пачку печенья или шоколадку, но от всего сердца, кто-то с грустью спрашивал, как самому стать подопечным фонда.

«С 2015 года мы сотрудничаем с благотворительным Фондом продовольствия «Русь», – рассказал Михаил Краснов, директор филиала «Псков» торговой сети «Пятерочка». – Сегодня в акции «Корзина доброты» приняли участие все 55 магазинов сети, а также супермаркет «Перекресток». Со своей стороны мы взяли на себя организацию логистики и, кроме того, утроим объем продуктов, который получится собрать благодаря покупателям. В наших планах и далее развивать проект «Корзина доброты». В 2021 году мы уже смогли собрать 150 тонн продовольствия».

Слоган фонда: «С удовольствием помогаем продовольствием». И не только продовольствием, а еще многим другим, например товарами для новорожденных и кормом для животных, который распределяют по приютам для бездомных братьев наших меньших.

Пока мы беседовали с представителями благотворительной организации, за час наполнились уже две корзины, с других торговых точек раздались звонки волонтеров: «Нужно уже отвозить часть собранного…»

В итоге в рамках акции за один день в среднем в каждом из 56 магазинов было собрано около 54 кг продуктов (общий объем – 3 тонны), а с учетом вклада Х5 получилось порядка 10 тонн продовольствия.

Все собранные продукты отвезли на склад регионального отделения Фонда «Русь», где их распределили по товарным группам и после комплектовали в наборы. Всего получилось 1740 наборов примерно по 6 кг каждый. В воскресенье волонтеры начали развозить продовольствие адресатам.

Марафон «Корзина доброты» в Пскове завершился, на очереди другие города – например, 30 сентября запланировано окончание онлайн-марафона в Уфе.

Информацию о проекте или о том, как попасть в список нуждающихся, можно найти на сайте фонда или в их группе в социальной сети «ВКонтакте». Проект реализуется при поддержке администрации Псковской области и Псковской митрополии.