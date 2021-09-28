Памятный знак в честь подвига батальона Семёна Байкова и бойцов второй дивизии НКВД установят в Пскове

12:10, 28 сентября 2021, ПАИ

В Пскове установят памятный знак в честь подвига воинов-саперов 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта С. Г. Байкова и бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта А. Д. Костенко. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 55-й сессии 28 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Памятный знак планируется установить на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной, в районе железнодорожного моста. Он будет посвящен подвигу воинов, которые 8 июля 1941 года приняли смертельный бой и задержали продвижение немецко-фашистских захватчиков.

Депутаты Псковской городской Думы утвердили эскиз памятника и текст надписи. Памятник предполагается изготовить из гранита и железа.