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Общество

В Великих Луках продолжается модернизация детской городской поликлиники

В Великолукской детской городской поликлинике завершается очередной этап ремонтных работ. Приведение помещений учреждения в порядок в 2021 году проводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова рассказала, что к работе на объекте привлечены две подрядные организации. Одна провела капитальный ремонт кровли и замену старых деревянных окон 2-го и 3-го этажей на ПВХ-конструкции. Дополнительно на окна первого этажа установлены решетки. На эти цели было выделено около 7,5 млн рублей.

Второй подрядчик осуществил монтаж новых широких дверных проемов на 2-м и 3-м этажах, а также ремонт центральной лестницы с заменой всех ее элементов. Так, теперь для безопасности детей конструкция снабжена частыми вертикальными ограждениями и дополнительными перилами для маленьких посетителей. В рамках ремонта в кабинете лечебной физкультуры будет проведена замена напольного покрытия на паркетную доску. Общая стоимость работ — более 2 млн рублей.

Добавим, что еще 500 тысяч рублей учреждению выделено на разработку проектно-сметной документации по внедрению в помещения 2-го и 3-го этажей проточно-вытяжной вентиляции.

В 2020 году в Великолукской детской городской поликлинике был проведен капитальный ремонт помещений первого этажа — учреждение было модернизировано по принципу создания в нем бережливых технологий. Были заменены окна и монтированы раздвижные двери, проведено обновление всех инженерных коммуникаций.

Для удобства пациентов оптимизировано пространство регистратуры и расширена зона ожидания приема специалистов. В инфекционный кабинет организован отдельный вход. Изменена также входная группа — оборудован пандус и колясочная зона. Кроме того, проведено благоустройство прилегающей территории.

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