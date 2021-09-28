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Финал Кубка России по ралли пройдет в Псковской области 1-2 октября

В Псковской области 1-2 октября пройдет финал Кубка России по ралли «Пушкинские Горы – 2021». Гонка пройдет по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов, пишет «Псковская правда» со ссылкой на Федерацию автоспорта Псковской области.

На участие в ралли поступили заявки от 66 экипажей, которые приедут в Псковскую область из Асбеста, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Смоленска, Ярославля, Хабаровска, Тулы, Челябинска, Сочи, Нижнего Новгорода, Волгограда, Владивостока и Минска.

В гонке примут участие четыре гонщика из Псковской области, которые будут бороться за победу в зачете «Наша классика». Денис Баулин будет читать стенограмму пилоту из Санкт-Петербурга Василию Гаккелю (номер экипажа 63), Ольга Стебихова будет выступать со штурманом Полиной Лучун из Санкт-Петербурга (номер экипажа 68). Полностью псковским будет только один экипаж под стартовым номером 65 в составе Павла Захарченко (Псков) и Бориса Бадещенкова (Великие Луки).

1 октября участники проедут один скоростной участок, который пройдет по территории Новоржевского района. Старт в 17:00.

2 октября, в основной гоночный день, первый экипаж уйдет на трассу в 10:00 из центра Новоржева. За два дня гонщиков ждут семь скоростных участков общей протяжённостью более 102 километров. Вся трасса ралли составит 202 километра.

Финиш первой машины запланирован на 16:40. Вечером этого же дня пройдёт награждение победителей.

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