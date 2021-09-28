Жителю Дедовичей вынесен приговор за хищение и причинение ущерба

12:12, 28 сентября 2021, ПАИ

28 сентября районный суд Псковской области вынес приговор жителю Дедовичского района, который был обвинен в совершении преступления п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину), сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

31 мая 2021 года подсудимый решил украсть деньги из магазина в поселке Дедовичи. Во время совершения преступления мужчина воспользовался отсутствием хозяина магазина и похитил из ящика стола 130 701 рубль. Затем он скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину и частично погасил причиненный материальный ущерб.

Суд вынес наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов и взыскал в пользу индивидуального предпринимателя 120 701 рубль в счет возмещения ущерба.