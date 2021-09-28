800 стамбульских смартфонов обнаружили в Санкт-Петербурге

12:37, 28 сентября 2021, ПАИ

В ходе таможенного контроля за разгрузкой воздушного судна, прибывшего из Стамбула в Санкт-Петербург, таможенники нашли грузовое место без документов, сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

В ходе досмотра обнаружили коробку весом 300 килограммов, в которой находилось около 800 мобильных телефонов марки Samsung.

На данный момент проводятся процессуальные действия сразу по трем эпизодам: сообщение в таможенный орган недостоверных сведений, совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа и нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций.