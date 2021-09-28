Лучшие песни Арно Бабаджаняна прозвучат в Псковской филармонии

12:44, 28 сентября 2021, ПАИ

1 октября в Псковской филармонии пройдет памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения армянского советского композитора, пианиста, педагога, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В концерте примут участие Эстрадно-симфонический оркестр имени Анатолия Бадхена под управлением Андрея Медведева и лауреаты международных конкурсов: Сергей Зыков, Яна Леонтьева, Наталья Сорокина, Дмитрий Нестеров, Максим Щербицкий, Сурен Платонов.

Арно Бабаджанян ушел из жизни в 1983 году, на пике своей популярности. Даже будучи тяжело больным, он оставался для всех жизнерадостным человеком с большим и добрым сердцем, как и его музыка, отметили организаторы.

В программе концерта Эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Бадхена прозвучат самые известные шлягеры композитора. Это не только «Королева красоты», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Свадьба», «Ноктюрн», но и «Голубая тайга», «Письмо», «Кружит голову мимоза», «Воспоминание» и «Вокализ» и другие Начало концерта в 19:00.

Мероприятие организовано Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке региональной администрации, комитета по культуре Международного фонда памяти Арно Бабаджаняна, СПб ГБУК «Петербург-Концерт».

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.