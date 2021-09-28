В Псковской области при любых ЧС будут оповещать единым сигналом

12:45, 28 сентября 2021, ПАИ

В России изменили порядок доведения сигнала оповещения населения по гражданской обороне. Теперь подается один сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», который сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, призывающий внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно включите приемник радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал.

После звукового сигнала по каналам телевидения и радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. В первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.