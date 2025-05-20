Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Молодой человек из Ирана рассказал о жизни в Пскове

Ариа Бахари родился и вырос в столице Ирана Тегеране, но с детства мечтал оказаться в России. Приехал учить русский язык в Санкт-Петербург, а поступать решил в ПсковГУ. Молодой человек в интервью газете «Псковская правда» рассказал, как он преодолевал языковой барьер и культурные различия.

Фото: газета «Псковская правда»

Четыре года Ариа Бахари живёт в Пскове. Учится на юридическом факультете, работает в вузе специалистом по работе с иностранными обучающимися. Ежедневно помогает студентам решать возникающие у них вопросы об оформлении документов, о получении виз, о продлении регистрации, об адаптации.

Также молодой человек любит путешествовать по стране: успел побывать в Карелии, Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Москве, Сочи, Анапе, Волгограде.

Уже в первые месяцы жизни в России молодой человек обратил внимание на то, что люди в России очень отзывчивые: готовы прийти на помощь, поддержать. «Если человек взялся тебя опекать и помогать, то он это будет делать до конца, – говорит он. – Я тут не сталкивался с использованием людей в своих интересах».

Он также рассказал, что за время пребывания в России стал перенимать традиции страны. Так, Новый год, который в Иране отмечают в марте, Ариа Бахари празднует теперь в начале января. Друзья научили его красить яйца на Пасху. Теперь он отмечает и этот праздник.

«Первое время в Пскове было трудно, но я до сих пор помню то ощущение, когда я впервые приехал в город и понял, что он мой. Теперь даже когда уезжаю на пару дней в командировку, скучаю», – рассказал Ариа Бахри.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2025

Ещё одна группа псковских контрактников отправилась на военную службу
20 мая 2025

Участок автодороги Лудони – Павы – Боровичи отремонтировали в Псковской области
20 мая 2025

Молодой человек из Ирана рассказал о жизни в Пскове
20 мая 2025

Археологи открыли полевой сезон с земляными работами под Старым Изборском
20 мая 2025

В МВД предупредили россиян об изменении тактики телефонных мошенников
20 мая 2025

Реставраторы приступили к работам в интерьерах Лазаревской церкви в Печорах
20 мая 2025

17 мастеров из Псковской области представят свои коллекции на модном показе «Этномода»
20 мая 2025

Книгу о Валентине Курбатове презентует издатель Сергей Биговчий в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...