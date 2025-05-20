Молодой человек из Ирана рассказал о жизни в Пскове

23:19, 20 мая 2025, ПАИ

Ариа Бахари родился и вырос в столице Ирана Тегеране, но с детства мечтал оказаться в России. Приехал учить русский язык в Санкт-Петербург, а поступать решил в ПсковГУ. Молодой человек в интервью газете «Псковская правда» рассказал, как он преодолевал языковой барьер и культурные различия.

Четыре года Ариа Бахари живёт в Пскове. Учится на юридическом факультете, работает в вузе специалистом по работе с иностранными обучающимися. Ежедневно помогает студентам решать возникающие у них вопросы об оформлении документов, о получении виз, о продлении регистрации, об адаптации.

Также молодой человек любит путешествовать по стране: успел побывать в Карелии, Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Москве, Сочи, Анапе, Волгограде.

Уже в первые месяцы жизни в России молодой человек обратил внимание на то, что люди в России очень отзывчивые: готовы прийти на помощь, поддержать. «Если человек взялся тебя опекать и помогать, то он это будет делать до конца, – говорит он. – Я тут не сталкивался с использованием людей в своих интересах».

Он также рассказал, что за время пребывания в России стал перенимать традиции страны. Так, Новый год, который в Иране отмечают в марте, Ариа Бахари празднует теперь в начале января. Друзья научили его красить яйца на Пасху. Теперь он отмечает и этот праздник.

«Первое время в Пскове было трудно, но я до сих пор помню то ощущение, когда я впервые приехал в город и понял, что он мой. Теперь даже когда уезжаю на пару дней в командировку, скучаю», – рассказал Ариа Бахри.