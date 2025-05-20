Археологи открыли полевой сезон с земляными работами под Старым Изборском

22:42, 20 мая 2025, ПАИ

На этой неделе полевой сезон с земляными работами начался под Старым Изборском. Основная цель специалистов – скорректировать границы археологического памятника «Селище» XVI–XVII веков в деревне Вастцы, учточняется в телеграм-канале «Псковская археология».

«Для этого мы закладываем небольшие шурфы и смотрим, есть в них культурный слой или нет», – отметили специалисты, подчеркнув, что в этом году предстоит много работы.

Археологи также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство и содействие.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в летней археологической экспедиции могут подать жители Псковской области.