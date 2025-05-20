В МВД предупредили россиян об изменении тактики телефонных мошенников

22:29, 20 мая 2025, ПАИ

Злоумышленники разработали новую стратегию, которая заключается в том, чтобы заставить потенциальных жертв самостоятельно выходить с ними на контакт. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Теперь мошенники не звонят первыми, они ждут, когда жертва сама проявит инициативу. Это позволяет им усыпить бдительность: человек думает, что сам вышел на связь, и считает, что всё в порядке. Но это обман», – говорится в сообщении.

Для осуществления своих планов мошенники используют ложные сообщения о взломе аккаунта в SMS или мессенджерах. После этого потенциальная жертва связывается с мошенниками, которые представляются сотрудниками службы поддержки или другими специалистами.

«Всё это – часть сложной схемы, направленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы», – подчёркивается в сообщении.