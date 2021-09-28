Псковские пловцы завоевали 20 медалей чемпионата и первенства СЗФО
Команда Псковской области по плаванию завоевала 20 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа. Соревнования проходили в городе Тосно Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Абсолютными победителями чемпионата и победителями первенства стали мастера спорта России по плаванию Андрей Селягин на дистанции 200 м на спине и Варвара Степанова на дистанции 100 м брассом.
В копилке Селягина Андрея еще два золота первенства на дистанциях 50 м и 100 м на спине. Кроме того, спортсмен завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем. Заслуги Варвары Степановой отмечены на первенстве еще двумя медалями: золотой на дистанции 50 м брассом и серебряной на дистанции 200 метров брассом.
В первенстве СЗФО по плаванию кандидат в мастера спорта Ярослав Поляков победил на дистанции 200 м баттерфляем.
Вторые места заняли кандидаты в мастера спорта Алексей Владимиров (400 м комплексным плаванием), Мария Селякова (50 м брассом), Анастасия Щеглова (100 м и 200 м брассом) и Владимир Мельников (200 м на спине).
Кандидат в мастера спорта Леонид Гуленко стал бронзовым призером на дистанции 800 м вольным стилем.
Всего в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 9 регионов Российской Федерации. Было разыграно в общей сложности 42 комплекта наград.
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