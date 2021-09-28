До +15 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
29 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов. Ветер юго-восточных, восточных направлений 4-9 метров в секунду.
Ночью и утром местами по области туман. Атмосферное давление высокое.
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