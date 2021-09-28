Выяснились обстоятельства ДТП в Гдовском районе

15:05, 28 сентября 2021, ПАИ

Вечером 27 сентября в деревне Плесна Гдовского района произошло ДТП, в результате которого случилось возгорание нежилого дома.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомашины «Урал» не справился с управлением транспортного средства, в результате чего въехал в нежилое здание, сообщает пресс-служба ГИБДД по Псковскому району.

После столкновения произошло возгорание постройки. Установлено, что в момент аварии у водителя были признаки алкогольного опьянения, а также в ходе проверки выяснилось, что у мужчины отсутствовали водительские права.

Автомобиль получил технические повреждения. Пострадавших на месте происшествия нет.

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка.