В Госдуму внесли законопроект о запрете работы таксистов с судимостью

15:26, 28 сентября 2021, ПАИ

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих гражданам с непогашенной судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками, сообщает «Коммерсантъ».

Запрет коснется людей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Также предлагают внести соответствующую статью в Трудовой кодекс.

Проект коснется закона «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей», а также внесут изменения в «Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта». В пояснительной записке отметили, что в случае обнаружения у физлиц неснятой судимости они должны в течение 30 рабочих дней предоставить документы для погашения судимости или прекращения деятельности в качестве ИП.

Тем, кто уже работает водителем общественного транспорта, необходимо будет предоставить справку об отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. Уточняется, что действие закона будет касаться не только россиян, но и граждан Евразийского экономического союза.

Проект планировали разработать еще в 2017 году, но мэр Москвы ответил, что «огромное количество людей» работают с неснятой судимостью за тяжкие преступления, например: грабеж, кража или убийство.