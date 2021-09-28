Для псковичей с особенными детьми работает служба ранней помощи

15:41, 28 сентября 2021, ПАИ

В ГБУСО Псковской области «Областной Центр семьи» продолжает работу служба ранней помощи, специалисты которой предоставляют услуги семьям с особыми детьми в возрасте от 0 до 3 лет, пишет Telegram-канал региона.

Специалисты рассказывают родителям, как формировать и развивать у своего ребенка различные двигательные, познавательные, речевые и социальные навыки дома. Занятия проходят в Центре семьи еженедельно, дома – ежедневно по трехмесячной программе.

Записаться на занятия или уточнить информацию можно по телефону Областного Центра семьи: 72-08-37.