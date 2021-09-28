Александр Котов: Псковская городская больница имеет огромное значение для региона

15:48, 28 сентября 2021, ПАИ

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил коллектив и ветеранов Псковской городской больницы со 120-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В мероприятии, приуроченном к знаменательной дате, также приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, и. о. главы администрации Пскова Борис Елкин, заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина – гостей представил главный врач медучреждения, депутат областного Собрания шестого созыва Алексей Васильев.

«Я сегодня с большим удовольствием выполняю поручение губернатора, - первой обратилась к медицинским работникам с поздравлением Вера Емельянова. - Мы знаем историю больницы, знаем ваши славные дела. Сегодня можно было бы провести большой торжественный вечер, но ваш напряжённый график работы и ковидные мероприятия не позволяют собраться в одной аудитории всем, кто трудится в больнице. 600 человек собрать вместе вряд ли возможно, потому что это круглосуточный цикл, постоянная непрерывная работа».

Первый вице-губернатор отметила особую миссию городской больницы, которая, по её словам, всегда была на передовой. Отдельно Вера Емельянова поблагодарила сотрудников горбольницы за работу в период пандемии: «Все мы помним, как больница «перестраивалась» буквально на ходу. Я думаю, каждому из вас не только благодарственные письма нужно вручать, но и памятники создавать. Я говорю это абсолютно искренне».

Председатель Собрания Александр Котов, поздравляя медиков от лица депутатского корпуса, также отметил самоотверженный труд коллектива городской больницы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Это было новое серьёзное испытание для вас, которое вы с честью и достоинством вынесли», - сказал парламентарий. Спикер отметил, что вопросы здравоохранения для региональной власти – губернатора, органов исполнительной власти, областного Собрания депутатов – имеют первостепенное значение: «В последние годы наши лечебные учреждения работают на другом уровне – много средств потрачено на приобретение современного оборудования, медицинские технологии шагают вперед, медики совершенствуют свою квалификацию, но тем не менее много вопросов звучит о том, что качество оказания медицинской помощи необходимо совершенствовать».

Александр Котов подчеркнул, что в работе медика важны доброта и сочувствие к людям, отметил огромный профессиональный опыт врачей и медперсонала городской больницы и ещё раз поблагодарил коллектив медучреждения за спасённые человеческие жизни.

«Псковская городская больница имеет огромное значение не только для Пскова, но и для всего нашего региона. В трудные периоды вы всегда берёте удар на себя», - присоединился к поздравлениям и благодарности медикам руководитель городской администрации Борис Елкин.

Заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина обратилась к коллегам не только с официальным поздравлением от профильного органа исполнительной власти, но и с личными признаниями: «Для меня городская больница навсегда останется главной больницей моей жизни. Здесь прошло 10 лет моего становления и развития как врача-специалиста, и я всегда буду с благодарностью помнить своих учителей, которых сегодня, к сожалению, уже нет в живых: Умёнушкина Анатолия Фёдоровича, Анатолия Ивановича Захарова, Нину Григорьевну Ванюхину, своего товарища Анвара Сабирова». Надежда Рагозина передала врачам горбольницы «низкий поклон за труд в период пандемии», пожелала медикам здоровья, счастья и учеников, которые «сделают честь как учителям и наставникам и придут на смену поколению».

Завершающие слова произнёс главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев. «Надеюсь, следующий юбилей больницы мы сможем отметить в более сплочённой обстановке без ковидных ограничений. Я от себя хочу сказать всем огромное спасибо. У нас остались самые стойкие, самые преданные своему делу – в пандемию было очень тяжко. Я понимаю ещё терапевтов, которым более близка специальность инфекциониста, но хирурги, гинекологи и травматологи вынуждены были переквалифицироваться и оказывать терапевтическую помочь. Многие потом переживали, как вернуться в профессию. Но всё состоялось, вы всё вынесли на своих плечах», - от всего сердца поблагодарил сотрудников медучреждения Алексей Васильев.

В ходе праздничного мероприятия врачи получили награды администрации области, Собрания депутатов, областного комитета по здравоохранению и администрации города Пскова.