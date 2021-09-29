Историк назвал причины, по которым нужно увидеть псковский собор Рождества Иоанна Предтечи

09:58, 29 сентября 2021, ПАИ

Из десяти памятников церковной архитектуры Пскова XII — начала XVII века, которые вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, собор Рождества Иоанна Предтечи самый древний, а потому самый старший из своих «собратьев». В чем его уникальность и притягательность – в интервью с историком Андреем Шершеневичем.

- Псков. Комсомольская площадь. Это место знаменито тем, что здесь находится самый древний храм Пскова. Конечно, можно посчитать, что Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря старше, но в любом случае, с одной стороны, это два памятника, включенные в список ЮНЕСКО, с другой – это два сохранившихся редчайших памятника XII века из четырех известных каменных храмов того времени.

Он родоначальник не только псковского каменного храмового зодчества. Именно он причастен к созданию новгородской архитектурной школы. К тому же единственный храм этого исторического периода, архитектура которого дошла до нас практически в неизменном виде. Если Спасо-Преображенский собор знаменит своими фресками, то собор Рождества Иоанна Предтечи известен своей архитектурой, в том числе воссозданной благодаря стараниям прекрасных архитекторов-реставраторов – Максимова, Скобельцына и, конечно же, Сергея Петровича Михайлова.

- И наверняка много легенд связано с храмом, не случайно ведь и Евгений Водолазкин своего главного героя из «Лавра» привел именно сюда, не берег Великой?

- Чаще всего легенды появляются, когда исторические гипотезы не подтверждаются. На самом деле исторических сведений не так много. Одна из легенд – ризница монастыря. В свое время она была спрятана. Когда? Возможно, после закрытия монастыря. Затем, как известно, здание отдали кожевенному заводу, который получил название «Пролетарий». Ризница была спрятана где-то здесь, у собора. По некоторым данным – в «захоронении» на монастырском кладбище. Но так как одна из монахинь монастыря была влюблена в представителя новой власти, она раскрыла секрет. Ризница была откопана и в итоге утрачена для православной церкви.

- Вернемся к нашему времени. Храм действует с 1990-х годов…

- С 90-го года.

- А в советский период здесь был даже угольный склад.

- Да, здесь в свое время был и клуб, и угольный склад, и просто храм был закрыт. Но, вы знаете, неоценима работа удивительной десятки, которая имеет отношение к открытию этого храма, – туда входил, в том числе, архитектор Сергей Петрович Михайлов и наш знаменитый писатель и земляк Валентин Яковлевич Курбатов. Вот эта активная десятка добилась того, чтобы собор был открыт и приходская жизнь возобновлена.

- А сколько лет он был закрыт?

- С 1925 года. Но надо понимать, что после войны храм находился в аварийном состоянии. И, как вы видите, сохранился только холодный храм – собор Рождества Иоанна Предтечи. А теплым храмом был придельный храм апостола Андрея Первозванного, который был разрушен в годы Второй мировой войны. На протяжении практически всех этих десятилетий шла реставрация храма. Вначале вывели собор Рождества Иоанна Предтечи из аварийного состояния. Ну а потом шли ремонтные работы, в том числе по воссозданию замечательных закомар. Это единственный псковский храм XII века с воссозданным позакомарным покрытием. С таким же покрытием у нас еще есть храм Василия на Горке, но это уже XV век.

- На дорожке, ведущей к храму, – каменные кресты, такие же есть на Мироносицком кладбище.

- Подобные можно увидеть, конечно, и в притворе Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, там есть их замечательная подборка. Да, эти кресты, по достоверным данным, в свое время находились на территории кладбища у храма Жен Мироносиц, оно как раз расположено недалеко. И они сохраняются сейчас здесь. Один из крестов долгое время находился внутри храма – крест с повреждённым окончанием.

- Здесь, рядом с храмом, ведь кладбище располагалось?

- Да. Это кладбище очень интересное. Важный момент – оно древнее этого собора. То есть до создания собора здесь уже находился грунтовый могильник. Но это было, естественно, выявлено через археологические изыскания. Кладбище, к сожалению, было не только закрыто в свое время, оно было ликвидировано в течение очень короткого времени. То есть, по сути, под нашими ногами находятся разрозненные, выражаясь языком археологии, костяки. Сохранились выступающие из-под земли остатки надгробий, находятся они за храмом, со стороны южного фасада. Фрагменты плит можно видеть со стороны апсид. Я надеюсь, что наступит время, когда в результате исследований все-таки удастся поднять часть этих могильных плит и отнестись к этому так, как мы должны относиться: так же, как и к нашим предкам, их памяти.

- Назовите главные причины, по которым стоит увидеть этот храм паломникам, туристам.

- Первая причина – уникальность сохранности архитектуры этого храма. Можно, конечно, поехать в Великий Новгород – там есть несколько церквей, которые имеют самое прямое отношение к созданию собора Рождества Иоанна Предтечи. Это находящийся на Ярославовом дворище храм Успения Пресвятой Богородицы на Торгу и церковь Рождества Иоанна Предтечи на Опоках. Они все сохраняют архитектуру XV века, потому что фактически были построены заново, однако пространственно-композиционно они сохранили архитектуру ранних храмов, но в почти неизменном виде сохранился лишь собор Рождества Иоанна Предтечи. Более того, собор практически не имеет поздних наслоений, поздних закладок. Они, с учетом возраста храма, минимальны. В этом его уникальность.

Вторая причина. Дело в том, что это удивительное творение в камне, с одной стороны, – памятник ЮНЕСКО, памятник архитектуры. С другой стороны – это живой храм, где идут богослужения. И это потрясающее сочетание одного и другого. Люди, которые приходят сюда, всегда говорят о том, что создается ощущение, что он живой. И, поверьте мне, моему опыту, это было бы невозможно, если бы здесь не было молебнов, если не было бы литургий. С другой стороны - здесь максимально деликатное отношение к памятнику. Могу это с уверенностью сказать, потому что каждый день здесь бываю и вижу, как это происходит.

- По-вашему, что дало храму включение в список ЮНЕСКО?

- Вне всякого сомнения, с одной стороны, это интерес конечно. Да, это интерес, потому что сегодня приходят люди и сразу начинают спрашивать: «Покажите, пожалуйста, где находятся фрески. Мы были в Мирожском монастыре». На что у меня всегда один и тот же ответ: «Потрясающими фресками XIV века, конечно, можно полюбоваться на «Снятке». В нашем соборе сохранились только два фрагмента фресок XII века: в основании северо-восточного столба, так называемый струйчатый орнамент, и роспись на откосах окна второго света в центральной апсиде с орнаментом книжного стиля. Остальные фрески, выполненные замечательным священником-иконописцем Андреем Давыдовым, современные, но уже тоже являются предметом охраны. Но именно уникальная архитектура, самое главное – подлинная архитектура, все-таки в нашем соборе Рождества Иоанна Предтечи».

- На ваш взгляд, какие еще памятники архитектуры достойны, чтобы включить их в список ЮНЕСКО? Все-таки десяти не мало, на ваш взгляд?

- Псковскую архитектурную школу должны представлять не только культовые сооружения. На мой взгляд, в этот список должны входить палаты, крепостные сооружения, особенно Гремячая гора с потрясающей башней, отреставрированной гениальным реставратором Юрием Спегальским, Покровская башня… Да можно об этом очень долго говорить. И далеко не все храмы, которые могли бы войти в этот список, к сожалению, в него вошли. Надеюсь, он будет расширяться, тем более все это объединено псковской архитектурной школой!

28 сентября на сайте Псковского агентства информации вышел первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО», посвященный собору Иоанна Предтечи. Захватывающий видеорассказ собрал эксклюзивные кадры, невероятные факты из истории храма, мнения краеведов, археологов и священнослужителей.

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