Пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Себеж начнут курсировать с 8 октября

17:03, 28 сентября 2021, ПАИ

Пригородные поезда по новому маршруту Великие Луки – Себеж начнут курсировать с 8 октября, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6509 (по пятницам, субботам и воскресеньям) Великие Луки – Себеж. Великие Луки отправление 16:50, 481 км 16:55-16:56, Рзд Воробецкая 17:02-17:03, 489 км 17:09-17:10, Гущино 17:16-17:17, Новосокольники 17:35-17:50, Выдумка 17:58-17:59, Маево 18:18-18:20, Забелье 18:31-18:32, Пустошка 18:51-18:55, Брыканово 19:05-19:06, Нащекино 19:15-19:16, Идрица 19:26-19:30, Заваруйка 19:40-19:42, Кузнецовка 19:56-19:57, Себеж прибытие 20:05;

Поезд № 6510 (по субботам, воскресеньям и понедельникам) Себеж – Великие Луки. Себеж отправление 07:15, Кузнецовка 07:21-07:22, Заваруйка 07.36-07.37, Идрица 07.47-07.50, Нащекино 08:00-08:01, Брыканово 08:10-08:11, Пустошка 08:21-08:25, Забелье 08:43-08:44, Маево 08:55-08:56, Выдумка 09:14-09:19, Новосокольники 09:28-09:30, Гущино 09:48-09:49, 489 км 09:55-09:56, Рзд Воробецкая 10:02-10:03, 481 км 10:08-10:09, Великие Луки прибытие в 10:15.