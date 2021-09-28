Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Себеж начнут курсировать с 8 октября

Пригородные поезда по новому маршруту Великие Луки – Себеж начнут курсировать с 8 октября, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6509 (по пятницам, субботам и воскресеньям) Великие Луки – Себеж. Великие Луки отправление 16:50, 481 км 16:55-16:56, Рзд Воробецкая 17:02-17:03, 489 км 17:09-17:10, Гущино 17:16-17:17, Новосокольники 17:35-17:50, Выдумка 17:58-17:59, Маево 18:18-18:20, Забелье 18:31-18:32, Пустошка 18:51-18:55, Брыканово 19:05-19:06, Нащекино 19:15-19:16, Идрица 19:26-19:30, Заваруйка 19:40-19:42, Кузнецовка 19:56-19:57, Себеж прибытие 20:05;

Поезд № 6510 (по субботам, воскресеньям и понедельникам) Себеж – Великие Луки. Себеж отправление 07:15, Кузнецовка 07:21-07:22, Заваруйка 07.36-07.37, Идрица 07.47-07.50, Нащекино 08:00-08:01, Брыканово 08:10-08:11, Пустошка 08:21-08:25, Забелье 08:43-08:44, Маево 08:55-08:56, Выдумка 09:14-09:19, Новосокольники 09:28-09:30, Гущино 09:48-09:49, 489 км 09:55-09:56, Рзд Воробецкая 10:02-10:03, 481 км 10:08-10:09, Великие Луки прибытие в 10:15.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

28 сентября 2021

Акция «Чистые берега» пройдёт 1 октября в Пскове
28 сентября 2021

Фоторепортаж: как проходили антитеррористические учения в Пскове
28 сентября 2021

Грузовик воспламенился на 258-м км трассы Псков – Санкт-Петербург
28 сентября 2021

Председатель ФНПР прибыл в Псков с рабочим визитом
28 сентября 2021

Две машины будут работать в первом зоотакси в Пскове
28 сентября 2021

Видео: Организация «Музыкальное наследие Псковщины» возрождает интерес молодежи к гуслям
28 сентября 2021

Археологи приглашают псковичей принять участие в исследовании культурного слоя города
28 сентября 2021

Пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Себеж начнут курсировать с 8 октября

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...