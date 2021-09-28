Археологи приглашают псковичей принять участие в исследовании культурного слоя города
Псковские археологи приглашают желающих принять участие в исследовании культурного слоя города. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Участие могут принять совершеннолетние желающие. Форма одежды – рабочая, нужны также перчатки.
Общий сбор состоится 2 октября в 08:45 у базы Археологического центра на улице Герцена, 1/1.
О своем желании интересно провести выходной день археологи просят писать в комментариях в Instagram или в группе в социальной сети «ВКонтакте».
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