Археологи приглашают псковичей принять участие в исследовании культурного слоя города

17:27, 28 сентября 2021, ПАИ

Псковские археологи приглашают желающих принять участие в исследовании культурного слоя города. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Участие могут принять совершеннолетние желающие. Форма одежды – рабочая, нужны также перчатки.

Общий сбор состоится 2 октября в 08:45 у базы Археологического центра на улице Герцена, 1/1.

О своем желании интересно провести выходной день археологи просят писать в комментариях в Instagram или в группе в социальной сети «ВКонтакте».