Спортивная площадка для людей с инвалидностью появится в Финском парке в Пскове

17:39, 28 сентября 2021, ПАИ

Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов реализует проект «Спорт доступен каждому», который стал возможен благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов, сообщили в Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Проект реализуется для создания благоприятных условий для систематических занятий адаптивной физкультурой и спортом для 200 жителей с ограниченными возможностями здоровья, посредством развития новых спортивных площадок и подготовки кадрового состава на территории Пскова.

По результатам проведенного опроса о размещении спортивной площадки для людей с инвалидностью, 67% участников проголосовали за Финский парк.

Представители Псковской областной организации ВОИ совместно с заместителем председателя комитета по спорту Псковской области Галиной Макаровой провели мониторинг паркового пространства.

«Мы выбирали площадку для удобного и комфортного размещения тренажёров. Было рассмотрено несколько вариантов, но нам необходимо было соблюсти некоторые требования: поверхность должна быть ровной, без ям и бугров, устанавливать тренажеры на обычный газон нельзя, так как на площадке планируют заниматься параспортсмены (газон быстро потеряет свой вид, а после дождя подъезд к площадке на инвалидной коляске станет затруднительным, зимой же участок обледенеет). Где-то нас не устроила удалённость от входа и парковочных мест для людей с инвалидностью, где-то сложный рельеф местности», - отметили в Псковской областной организации ВОИ.

В результате было принято решение остановиться на площадке, расположенной рядом с входом, недалеко от реки Пскова, в тени деревьев.

«Нам хотелось, чтобы данная спортивная площадка была удобна в любое время и была обеспечена возможность самостоятельного доступа к оборудованию, так как тренажеры адаптированы для людей с инвалидностью», - добавили в организации.

Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.