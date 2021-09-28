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Видео: Организация «Музыкальное наследие Псковщины» возрождает интерес молодежи к гуслям

С сентября 2020 года по май 2021 года организация «Музыкальное наследие Псковщины» осуществляла деятельность в рамках проекта «Послушай, как звучат гусли!», который стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года, сообщили в Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Проект направлен на решение проблемы низкой осведомлённости молодёжи Пскова о нематериальном культурном наследии Псковской области - традиции гусельной игры, привлечение внимания и знакомство молодёжи Пскова в возрасте от 16 до 25 лет с нематериальным культурным наследием Псковщины - традицией игры на гуслях, посредством распространения социальной рекламы, проведения серии концертов ансамбля псковских гусляров, а также мастер-классов игры на гуслях с общим охватом по всем направлениям проекта не менее 2600 человек.

«Вы думаете, что гусли давно ушли в прошлое? Нет! Среди нас есть настоящие гусляры! Это обычные девочки и мальчики, любители и настоящие профессиональные музыканты, которые сохраняют музыкальное наследие Псковщины и нашей страны», - сообщает команда «Музыкального наследия Псковщины».

Псковская региональная общественная организация детского и молодёжного творчества «Музыкальное наследие Псковщины» является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

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