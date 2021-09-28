Председатель ФНПР прибыл в Псков с рабочим визитом

17:53, 28 сентября 2021, ПАИ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков прибыл в Псков с рабочим визитом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, профсоюзный лидер встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, примет участие в заседании областной трехсторонней комиссии и встрече с председателями областных профсоюзных организаций.

Также Михаил Шмаков в рамках программы визита посетит достопримечательности Псковской области и познакомится с инфраструктурными объектами областного совета профсоюзов.