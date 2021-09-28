Акция «Чистые берега» пройдёт 1 октября в Пскове

18:19, 28 сентября 2021, ПАИ

1 октября 2021 года в Пскове пройдет экологическая акция «Чистые берега» по уборке набережной реки Великой от кампуса ПсковГУ до Ольгинской часовни. Об том ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие организует Псковское отделение «Российского экологического общества» совместно с Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.



Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области приглашает к участию всех желающих.



Сбор 1 октября в 14:00 под Ольгинским мостом.



Контактное лицо: председатель Псковского отделения «Российского экологического общества Уразов Дмитрий Дмитриевич: +7(931)902-89-81 и +7(921)50-60-330).