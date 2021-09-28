Псковская городская больница отметила 120 лет со дня основания

18:57, 28 сентября 2021, ПАИ

В Псковской городской больнице во вторник, 28 сентября, состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 120-летию с момента основания учреждения здравоохранения. Участие в нем приняли первый заместитель главы Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководство профильного регионального комитета и администрации города.

Вера Емельянова обратилась к медикам от имени главы Псковской области Михаила Ведерникова и поздравила с юбилейной датой.

«Мы знаем историю больницы, все ее славные дела. Действительно, сегодня можно было бы провести большой почетный вечер, но ваш напряженный график работы и противоковидные мероприятия не позволяют собраться в одной аудитории всем. Больница – это круглосуточный цикл, постоянная работа», – отметила первый вице-губернатор.

Вера Емельянова выразила слова благодарности специалистам, которые продолжает работу по дальнейшему развитию больницы, а также тем, кто сохраняет верность выбранной профессии.

Дополнительно вице-губернатор отметила особую роль больницы, которая находится на передовой в вопросах борьбы за жизнь граждан. В частности, на ходу работа учреждения была перестроена во время начала пандемии COVID-19. Это, по словам Веры Емельяновой, станет отдельной страницей в истории учреждения.

«Спасибо большое за то, что вы делаете – боретесь за жизнь каждого человека», – подытожила первый вице-губернатор, после чего вручила ряду медиков благодарственные письма от Администрации Псковской области.

С поздравлением к участникам мероприятия обратился и Александр Котов. Он отметил огромный профессиональный опыт врачей и медперсонала городской больницы и ещё раз поблагодарил коллектив медучреждения за спасённые человеческие жизни. Спикер регионального парламента также добавил, что вопросы развития системы здравоохранения имеют первостепенное значение для губернатора Псковской области, органов исполнительной власти региона и областного Собрания депутатов.

Отметим, история Псковской городской больницы началась в сентябре 1901 года, с момента открытия стационара общины милосердия Российского общества Красного Креста. В настоящее время учреждение здравоохранения насчитывает 29 клинических, диагностических, вспомогательных отделений, в которых работают порядка 600 специалистов.