Татьяна Голикова поздравила участников национальной сборной WorldSkills

19:30, 28 сентября 2021, ПАИ

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова встретилась с участниками национальной сборной WorldSkills Russia в «Точке кипения» и поздравила их с победой на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Об этом сообщает сайт исполнительного органа государственной власти.

«Хочу поздравить вас от имени Правительства Российской Федерации и от себя, от своих коллег. Вы молодцы! Ваш результат уникален, вы сделали всё, что могли. Ваши счастливые лица, вы с флагом России на пьедестале, завоёванные вами 27 медалей и 5 медальонов за профессионализм принесли незабываемые эмоции не только вам, но и всей стране, – заявила Татьяна Голикова. – Для тех, кто работает в движении “Ворлдскиллс Россия”, кто поддерживает его, чемпионаты являются не просто соревнованиями. Они отвечают на те вызовы, которые стоят перед рынком труда и системой профессионального образования в стране. Движение “Ворлдскиллс Россия” завоёвывает всё большее место в нашей жизни, воплощается в изменениях в подготовке кадров, высококвалифицированных специалистов и выливается в новый уровень образования – профессионалитет и укрепление уже традиционного для вас демонстрационного экзамена».

Вице-премьер добавила, что сегодня молодые ребята в 60% случаев после 9-го класса, а после 11-го – в 30% выбирают среднее профессиональное образование. Во многом, по словам Татьяны Голиковой, это происходит благодаря движению и его увеличивающейся востребованности у работодателей страны.

«В следующем месяце компании страны будут защищать проекты, где расскажут о своём видении взаимодействия со средним специальным образованием. Инициатива, поддерживаемая в том числе ведущими министерствами нашей страны, во многом стала возможной из-за успехов “Ворлдскиллс Россия”. То, что делаете вы, конкурсанты, эксперты, сотрудники агентства и все причастные к движению люди, заставляет верить в вас руководство и бизнес-структуры нашей страны. Начиная с 2022 года на развитие среднего профессионального образования из федерального бюджета будут выделены большие средства. Так, в период с 2022 по 2024 год на это предусмотрено выделить 30 млрд рублей», – заявила вице-премьер.



Напомним, 26 сентября в Австрии подвели итоги европейского первенства, где российская команда стала абсолютным чемпионом по результатам общекомандного зачёта. В следующем году участники сборной отправятся на 46-й мировой чемпионат WorldSkills в Шанхай (Китай). В нём будут соревноваться свыше 1400 участников в 60 компетенциях из более чем 60 стран и регионов.